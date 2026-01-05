Perinetti: “Ecco dove andrà Raspadori”

Il dirigente Giorgio Perinetti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi sia sul campionato che sul mercato:

“Inter e Napoli rimangono e confermano di essere le due squadre più accreditate per lo Scudetto. Il Napoli ha ritrovato la sua identità e quindi sarà una bella lotta fino alla fine. Però occhio al Milan: non ha le coppe e può inserirsi. Per quanto riguarda Raspadori credo, nonostante le azioni di disturbo di altri club, che la Roma possa essere ancora la principale candidata per arrivare al giocatore“.