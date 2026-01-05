Napoli-Hellas, la designazione arbitrale: sarà Marchetti a dirigere il match

Sono state ufficializzate poco fa le designazioni arbitrali per la 19esima giornata di campionato, e a dirigere Napoli-Hellas Verona sarà Matteo Marchetti. Il direttore di gara, che condusse proprio il Verona-Napoli della prima giornata dello scorso campionato, finita per 3-0 per i gialloblu, sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Fontani, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato ad Arena. Al VAR opererà Marini, con Maggioni ad affiancarlo nel ruolo di AVAR.

