Napoli, concorrenza per Chiesa? Romano – “Un club italiano ha contattato il Liverpool”

Non solo Napoli per Federico Chiesa. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, ci sarebbe un forte interesse della Juventus per l’attaccante italiano, che starebbe quindi valutando un clamoroso ritorno. Ecco un estratto delle dichiarazioni del giornalista:

“La Juventus ha contattato formalmente Federico Chiesa per manifestare il suo interesse per un suo possibile ritorno a gennaio. La Juve sta cercando di aggiungere un’ala in più questo mese e Chiesa è apprezzato. La decisione spetta al Liverpool e al giocatore, ma è ancora in una fase iniziale”.