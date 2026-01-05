Moratti a KKN – “Scudetto? Sarà corsa a tre. Conte? avrei preso lui al posto di Chivu, ma sta facendo bene”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso la sua opinione in merito a diverse tematiche. Eccone un estratto:

“Credo che sarà una corsa a tre, l’Inter ci ha fatto capire che Chivu ha trovato la quadra, il Napoli ha un allenatore che è un fenomeno e il Milan ha l’esperienza di Allegri, sarà una corsa fino alla fine. Quando è andato via Simone Inzaghi che per me è andato via male, non mi è piaciuto cosa è successo, ha imitato Mourinho con una cattiva imitazione perché Mou aveva vinto il triplete, la mia Inter l’avrei affidata a Conte, ma la scelta di Chivu è stata intelligente e coraggiosa perché è molto bravo. VAR? Devono abituarsi ad usarlo al meglio, inizialmente ha dato fastidio al pubblico perché interrompeva troppo poi ci siamo abituati, gli arbitri devono usarlo meglio perché rischia di togliere personalità al direttore di gara. Calciatori che mi piacciono in questo momento? Modric è un piacere vederlo come si muove in campo è bellissimo, tra i giovani ammiro Nico Paz che ha doti notevoli.”