La Repubblica – Napoli, partita contro la Lazio “senza storia” per gli azzurri

La Repubblica si sofferma sulla vittoria del Napoli di ieri contro la Lazio: “Il Napoli ha sbancato anche l’Olimpico e ha conquistato contro la Lazio la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Supercoppa Italiana, tutte con lo stesso e rotondo punteggio (2-0). Senza storia anche la sfida di ieri mattina a Roma, come lo erano state quelle con Milan, Bologna e Cremonese. Stavolta con il nuovo modulo di Antonio Conte si sono esaltati Spinazzola e Rrahmani, gli autori dei due gol che hanno chiuso i conti già nel primo tempo. Gara senza storia e unico allarme per l’infortunio nella ripresa di Neres. Da verificare le sue condizioni per la sfida di mercoledì al Maradona contro il Verona”.