Iuliano a KKN – “Conte è una garanzia! Nelle difficoltà fa la differenza. Sullo scudetto…”

Mark Iuliano, ex giocatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha riempito di elogi Antonio Conte. Eccone un estratto:

“Conte è la garanzia e lo avevo detto, le difficoltà esistono e vanno superate, le cose non possono andare sempre bene. Antonio ha sempre superato questi momenti, a maggior ragione questo con tutte le assenze che ha avuto. Lotta scudetto? Sarà a tre con Napoli, Inter e Milan. I rossoneri hanno la settimana tipo e possono arrivare con le energie giuste fino in fondo, poi staremo a vedere perché le rose di Inter e Napoli sono superiori. Mctominay ha fatto una partita clamorosa a Roma, con lui e Lobotka potrei giocare anche io perché ti mettono sempre su una strada in discesa. Lo scozzese domenica ha fatto una partita per il bene della sua squadra, poi la condizione fisica di Hojlund è strepitosa perchè porta via mezza difesa. Conte ha dovuto cambiare un progetto in corsa, se hai un allenatore normale vai nel baratro con lui no perché fa davvero tanta differenza”.