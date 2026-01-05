Il Mattino – “Infortunio Neres, recupera in vista dell’Inter? Ecco cosa filtra da Castel Volturno”

L’edizione odierna de il Mattino riporta delle novità importanti in merito alle condizioni di David Neres, uscito anzitempo contro la Lazio a causa di un presunto fastidio alla caviglia. Data la particolarità dell’infortunio (il giocatore brasiliano si sarebbe fatto male da solo), non si possono trarre delle ipotesi sull’entità del problema. Bisognerà quindi aspettare l’esito degli esami strumentali che verranno fatti a Castel Volturno. Comunque, secondo quanto si evince dal quotidiano, l’esterno azzurro salterà sicuramente la partita contro l’Hellas Verona, con la speranza di recuperare in vista del big match di domenica prossima contro l’Inter.