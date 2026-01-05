Il Mattino – “Adl farà di tutto per trattenere Conte, pronto il rinnovo fino al 2029”

L’edizione odierna de il Mattino riporta delle importanti novità in merito al futuro di Antonio Conte. Infatti, secondo quanto evidenziato dal quotidiano, Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, vuole assolutamente prolungare il progetto iniziato con Antonio Conte, e sarebbe pronto ad offrigli al momento giusto il rinnovo del contratto fino al 2029. Il presidente azzurro ha intenzione di fare di tutto per trattenere il mister leccese, per garantire ancora di più competitività al club per i prossimi anni.