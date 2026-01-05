Gds – “Politano continua ad essere decisivo: ecco il dato sorprendente”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riempito di elogi Matteo Politano, protagonista nel match di ieri con la Lazio: due assist e premio come migliore in campo. Ecco un estratto dell’articolo:

“Migliore in campo, due assist, Politano continua a essere decisivo. Dal suo arrivo a Napoli (febbraio 2020), con 28 gol e 27 assist complessivi è uno dei tre giocatori italiani che hanno segnato più di 25 gol e fornito più di 25 assist in Serie A, insieme a Domenico Berardi (62 gol+41 assist) e Antonio Candreva (28 gol+31 assist)”.

