Gazzetta – Napoli, entusiasmo per la vittoria a Roma, ma Neres preoccupa: il punto

La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione del Napoli all’Olimpico contro la Lazio, soffermandosi però anche sul possibile recupero di David Neres, esterno d’attacco degli azzurri infortunatosi proprio nella gara di ieri: “Il Napoli è stellare, bello da vedere, quasi imperforabile, difficile da sorprendere. L’attacco crea, segna, si diverte. La difesa concede nulla o quasi. Eppure da Roma il Napoli torna con un pieno di entusiasmo e l’ennesima preoccupazione. David Neres si è fermato nel modo peggiore possibile: a terra da fermo, senza contatti, senza pallone tra i piedi. “Trauma distorsivo alla caviglia”, recita il bollettino diramato dal club poco dopo il fischio finale della sfida con la Lazio, quasi a confermare ciò che di lì a poco sarebbe apparso chiaro a tutti. Neres ha lasciato l’Olimpico in stampelle e il pensiero dei tifosi è volato immediatamente al big match di domenica prossima a San Siro. Salterà l’Inter? È ancora presto per dirlo: serviranno almeno quarantotto ore e gli esami strumentali per capire l’entità dello stop”.