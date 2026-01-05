Dazn, Stramaccioni – “Conte ha ridisegnato il Napoli in modo magistrale. Politano? Devastante”

Andrea Stramaccioni, allenatore e telecronista, ha espresso la sua opinione in merito al Napoli e ad Antonio Conte a Dazn. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Conte ha ridisegnato il Napoli in maniera magistrale e adesso potrebbe giocare spesso con due mediani. L’anno scorso fu intelligente il colpo Billing, che fu anche decisivo contro l’Inter. L’operazione Mainoo è diversa, perchè è un giovane e se fossi in Mainoo andrei via dallo United per giocare e secondo me al Napoli non vai a giocare, Conte li vuole abbastanza pronti. L’anno scorso eravamo alla vigilia del terremoto della cessione di Kvaratskhelia, che fu l’unico momento di flessione del Napoli l’anno scorso, perchè ha dovuto ridisegnare tatticamente la squadra e Conte fece un miracolo. Politano quinto è devastante e contro la Lazio ha fatto anche due assist. Conte ci ha detto che iniziano le variabili del modulo, la prima è quella con Politano quinto e la seconda è Elmas sottopunta a fare il mezzo sinistro. Non parlo tanto di Elmas, ma mantenere questo sistema quando tornerà Anguissa e quella secondo me è la casella di McTominay: McTominay e Neres alle spalle di Lukaku e Hojlund diventano devastanti, con Lobotka e Anguissa a centrocampo. Elmas è un jolly, ma Conte con questo sistema ha vinto la Premier col Chelsea”.