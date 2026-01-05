Dal Portogallo – ” Il Benfica spinge per Lucca, è l’obiettivo numero uno di Mourinho”

A Bola, quotidiano portoghese, riporta delle novità molto importanti in merito alla trattativa tra Napoli e Benfica per Lorenzo Lucca, che sembra essere destinato alla cessione. Ecco un estratto dell’articolo:

“Benfica e Napoli stanno trattando il prestito di Lorenzo Lucca, 25 anni, alto 2,01 metri. Il gigante italiano è l’obiettivo preferito di José Mourinho per rinforzare l’attacco questo mese, e Rui Costa sta cercando di esaudire questo desiderio. I Reds sanno già che dovranno pagare un corrispettivo per il prestito fino al termine della stagione e, in questo momento, stanno discutendo altri punti importanti di un possibile accordo con il Napoli, ovvero la possibilità di includere una clausola di opzione di acquisto o una clausola di obbligo di riscatto a fine stagione. Lucca è stato acquistato dal Napoli dall’Udinese a inizio stagione, dopo la conferma della gravità dell’infortunio muscolare di Romelu Lukaku, che non ha ancora giocato nella stagione 2025/26, ma è prossimo al rientro in campo. L’investimento del Napoli è stato significativo: 9 milioni di euro di corrispettivo per il prestito e una clausola di obbligo di riscatto, esercitabile da febbraio, di 26 milioni di euro, per un investimento complessivo di 35 milioni di euro. Il Napoli attiverà questa clausola ora.”