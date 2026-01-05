Criscitiello: “La Juve ha preso la strada sbagliata, invece il Napoli..”

Il giornalista e direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato delle dichiarazioni all’interno del suo editoriale per Sportitalia:

“La Juventus ha preso la strada sbagliata. La catena più è corta e la società meglio rende. Siamo consapevoli che la Juventus non può essere paragonata ai piccoli club ma a Inter, Milan e Napoli assolutamente si. In società c’è troppa confusione. Il Napoli ha Conte che fa mercato, squadra e team manager quindi ancora meglio. La catena più è corta e la società meglio rende“.