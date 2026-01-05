Bucchioni: “Ecco qual è il piano di Manna”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato delle dichiarazioni all’interno del suo editoriale per Tuttomercatoweb, soffermandosi sul mercato del Napoli:

Manna sta pensando di recuperare i settanta milioni spesi in estate per Lucca e Lang per poi reinvestirli. Vuole riportare Chiesa in Italia. C’è il via libera di Conte, il giocatore vuole tornare per giocarsi la Nazionale, sperando nei Mondiali. Il problema è che guadagna molto (7.5 milioni a stagione) e il Liverpool non ha ancora dato il via libera per la cessione, avendo anche in rosa il caso Salah“.

