Bucchioni a RTN – ” Chiesa vuole tornare in Italia, e sarebbe felice di andare al Napoli!”

Enzo Bucchioni, giornalista ed editorialista di Tuttomercatoweb, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, dove ha svelato delle importanti novità di mercato in merito al futuro di Federico Chiesa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Chiesa vuole tornare in Italia, ha un contratto lungo con il Liverpool e sta avendo più spazio, ma non c’è mai stato feeling. Ha uno stipendio di 7,5 milioni a stagione. Il suo agente, Ramadani, è molto bravo a lavorare a trovare gli incastri giusti. E’ stato proposto anche a Juve e Milan. Napoli è una grande suggestione e lui a Napoli verrebbe volentieri. Sarebbe felice di lavorare con Conte. Sarebbe adattissimo al calcio di Conte, molto più di Lang che sta deludendo. Fa le due fasi benissimo, ha fatto anche l’esterno basso, sa anche fare la fase difensiva, è uno di quei giocatori che spaccano le partite, ha gamba. Tatticamente sarebbe adattissimo. Manna proverà a piazzare Lang e Lucca per trovare le risorse giuste e per far spazio eventualmente a Chiesa. Conosciamo bene il mercato, bisognerà capire anche se il Liverpool lo lascerà partire”.

“Anche per Conte sarebbe l’innesto perfetto. Conosce il calcio italiano. Conte vuole giocatori che vengano a Napoli con grande voglia. Non sto come sta ovviamente, ha giocato degli spezzoni. Il Napoli avrà già fatto le sue verifiche. Ma ha 28 anni e può avere ancora grande energia. Come giocatore, ripeto, sarebbe perfetto, è un ‘contiano’ per le qualità. Già da piccolo voleva emergere, voleva una big e arrivò la Juve, poi voleva la Premier. Ora vuole tornare in Italia.”