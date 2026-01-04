Venerato – Napoli: Lang in uscita, Chiesa è il sogno di Conte

Il Napoli si prepara a un mercato di gennaio all’insegna della prudenza. A fare il punto sui possibili scenari è stato Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, intervenuto nel corso de Il Sabato al 90° su Rai 2. Secondo Venerato, il nuovo indice economico della Federcalcio impone agli azzurri una linea chiara: operazioni a saldo zero, con la possibilità di investire solo quanto eventualmente incassato dalle cessioni.

In quest’ottica prende corpo l’ipotesi di un addio di Noa Lang. In queste ore il suo agente, Ali Dursun, è a Istanbul per dialogare con il Galatasaray, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. I nodi principali restano la valutazione fissata dal Napoli e, soprattutto, la volontà del giocatore, che potrebbe anche scegliere di lasciare l’Italia ma non appare convinto della destinazione turca.

Qualora Lang dovesse partire, il club azzurro valuta già alcune alternative. Il sogno di Antonio Conte resta Federico Chiesa, pista complicata ma non del tutto chiusa, mentre un profilo più accessibile è quello di Armand Laurienté del Sassuolo, nome che piace per caratteristiche tecniche e costi.