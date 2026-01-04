Sarri: “Perso contro la squadra più forte del campionato. Potevamo arrivare pronti”

Maurizio Sarri, mister della Lazio ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione della propria squadra: “Il Napoli in questo momento è più forte di noi. Ma anche noi ci abbiamo messo del nostro. Di fronte, però, ho visto una squadra forte, la più forte del campionato. La sconfitta ci sta, potevamo sicuramente fare meglio.

Manca la punta? Col ds ho parlato e gli ho detto che in certe zone di campo servono giocatori importanti. L’evoluzione di questa discussione dipende dalle scelte del ds e del presidente.

Sofferenza sui cross? Quando affronti i giocatori che ti attaccano alle spalle del tuo difensore esterno, il problema è di tutte le squadre. Marusic è stato troppo attratto da Elmas e si è fatto scavalcare da una palla di facile lettura. Ecco perché dico che qualcosa abbiamo sbagliato anche noi.

Cessione Castellanos? Anche il ragazzo era propenso per questo tipo di soluzione e quindi quando succede è difficile trattenere un giocatore. Poi, però, si poteva arrivare pronti”.