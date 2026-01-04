Romano: “C’è la possibilità che Lang lasci il Napoli. Il motivo…”

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’avventura di Lang al Napoli potrebbe già essere volta al termine. Sull’ex Psv c’è infatti l’interesse del Galatasaray.

Tuttavia, non c’è ancora una trattativa in fase avanzata in quanto i partenopei hanno investito una somma importante sull’olandese e dunque, se non vi sarà un offerta adatta, Lang resterà all’ombra del Vesuvio. Ad influenzare il tutto però vi sono delle situazioni interne che potrebbero portare alla cessione dell’olandese.

Tuttavia, la posizione del giocatore può certamente influenzare di molto la situazione. Lasciare un club come Napoli dopo pochi mesi non è facile e al momento non c’è ancora una totale apertura dell’ex Psv. Dunque la trattativa è viva ma non vicina alla chiusura.