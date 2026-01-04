Raspadori, il Napoli resta in gioco ma l’ingaggio frena tutto: Roma avanti

Il possibile trasferimento di Giacomo Raspadori alla Roma è soprattutto una questione economica. L’operazione, che sembrava avviata, resta infatti complessa per via delle richieste dell’attaccante della Nazionale, attualmente all’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Raspadori avrebbe chiesto ai giallorossi uno stipendio da 3,8 milioni di euro netti a stagione, cifra superiore ai 3,5 milioni che percepisce in Spagna. Una richiesta importante che sta rallentando la chiusura dell’affare, nonostante la Roma si consideri in posizione di vantaggio e sia in attesa del giocatore a Trigoria, forte di un’intesa di massima già raggiunta con il club spagnolo.

Sul futuro dell’attaccante restano vigili anche Napoli e Lazio. Tuttavia, per gli azzurri il discorso è più complesso: il vincolo del saldo zero obbligherebbe il club a cedere prima elementi di peso come Lorenzo Lucca o Noa Lang. Al momento, dunque, la trattativa ruota tutta attorno ai dettagli economici e all’equilibrio tra domanda e offerta.