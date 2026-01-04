Politano: “L’obiettivo è fare meglio del 2025, vogliamo affrontare le tre competizioni al meglio”

Il Napoli ha battuto la Lazio per 2-0 iniziando il nuovo anno con una convincente vittoria.

Matteo Politano è stato tra i protagonisti con 2 assist decisivi per i gol di Spinazzola e Rrahmani e ai microfoni di DAZN ha parlato della vittoria odierna: “Ci tenevamo a partire bene in questo nuovo anno contro una squadra forte soprattutto in casa. Nel primo tempo siamo stati bravi a dominare e a trovare due gol.

Possiamo fare meglio del 2025? Questo è il nostro obiettivo ma sappiamo non è facile. Ci sono tre competizioni e vogliamo affrontarle al meglio. Ora vogliamo restare attaccati al Milan aspettando l’Inter.

Finale nervoso? Dispiace, la partita era quasi finita. Vedere queste scene non è mai bello, dispiace per Marusic e Mazzocchi, ma guardiamo avanti”.

