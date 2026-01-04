Pedullà: “Lucca può lasciare Napoli nei prossimi giorni. Ecco dove potrebbe andare”

Dopo un inizio di stagione molto deludente, Lucca potrebbe lasciare Napoli. I partenopei si ritrovano infatti in una situazione molto delicata a causa del mercato a tasso zero che limiterà senza dubbio le ambizioni della squadra di Conte nel mercato di gennaio e, col rientro di Lukaku e con l’ottimo rendimento di Hojlund, l’ex Udinese troverà difficilmente spazio.

La cessione del classe 2000 potrebbe certamente aiutare il Napoli che sarà limitato dal mercato a tasso zero e in questo modo potrà operare con più tranquillità nella sessione di mercato invernale e, come riportato da Alfredo Pedullà, Lucca è corteggiato da parecchie squadre in Italia e in Europa.

Oltre all’interessamento del Benfica, vi è anche il forte interesse del Porto di Farioli. Nei giorni scorsi, sempre quanto riportato da Pedullà, c’è stata una telefonata tra il tecnico dei portoghesi e l’agente del calciatore per fare il punto sulla situazione. Non ci sono accordi tra le parti ma l’interesse è forte come lo è anche la concorrenza. Infatti oltre a Benfica e Porto c’è anche l’interesse del Nottingham e presto potrebbero esserci ulteriori sviluppi.