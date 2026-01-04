Pedullà: “Il Galatasaray insiste per Noa Lang”

Noa Lang dopo appena 6 mesi potrebbe lasciare il Napoli e sul calciatore olandese ci sarebbero diversi club interessati tra cui il Galatasaray in cui è tesserato l’ex azzurro Victor Osimhen.

Alfredo Pedullà, sul proprio profilo X, sottolinea come la squadra turca abbia aumentato il pressing per acquistare il nazionale olandese e rinforzare il proprio reparto offensivo; Lang ad ora fa muro volendo giocarsi le sue chance in maglia azzurra, complice anche il minutaggio aumentato nella fase finale di 2025 ma la società si aspetta di più dal calciatore ex PSV.