Pedullà: “Conte ha chiesto un esterno forte, Chiesa non ha chiesto la cessione”

Scritto da:
Nicola Penta
-

Federico Chiesa è uno degli obiettivi principali del Napoli per gennaio.

L’esterno ex Juve e Fiorentina sarebbe il nome richiesto da mister Conte per potenziare il proprio reparto offensivo ma ad ora la situazione è in stallo come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio profilo YouTube: “Federico Chiesa al Napoli? A oggi non c’è una vera e propria trattativa. Antonio Conte ha chiesto un esterno forte, ma al momento l’affare non è così caldo. Il calciatore non ha comunicato al Liverpool la propria volontà di voler andar via. Inoltre i Red Devils non hanno deciso di cederlo. Ne riparleremo nei prossimi giorni”.

