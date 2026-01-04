Napoli, non solo Chiesa: idea Lookman se parte Lang

Il futuro di Noa Lang resta uno dei nodi centrali del mercato invernale del Napoli e il club azzurro non vuole farsi trovare impreparato in caso di cessione dell’esterno olandese. Con il vincolo del saldo zero che condiziona le operazioni, la dirigenza sta valutando più soluzioni per rinforzare il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, oltre al sogno Federico Chiesa, starebbe tornando d’attualità anche il nome di Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta, legato ai bergamaschi fino al 2027, non sarebbe pienamente convinto di proseguire la sua avventura a Bergamo, nonostante i recenti segnali di distensione con il club.

Al momento non esistono i presupposti per una trattativa immediata: Lookman è impegnato in Coppa d’Africa e concentra tutte le sue energie sugli ottavi di finale contro il Mozambico. Tuttavia, qualora il Napoli riuscisse a concretizzare almeno due cessioni, la pista che porta al nigeriano potrebbe riaprirsi. Un profilo già seguito in passato e che resta sullo sfondo come possibile alternativa di spessore per l’attacco di Antonio Conte.