Lazio – Napoli: formazioni ufficiali

Oggi alle 12:30 allo Stadio Olimpico va in scena Lazio-Napoli, una sfida chiave per la corsa alle posizioni di vertice in Serie A. Sarri e Conte hanno sciolto le ultime riserve: il tecnico biancoceleste conferma il suo undici titolare, mentre il Napoli punterà sulle scelte già consolidate nelle ultime partite per mantenere continuità di gioco.
Le scelte di Sarri e Conte: Lazio (3-4-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni
A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Patric, Lazzari, Tavares, Vecino, Belahyane, Pedro, Isaksen. All. Sarri
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund
A disposizione: Meret, Contini, Buongiorno, Mazzocchi, Marianucci, Gutierrez, Olivera, Ambrosino, Lang. All. Conte