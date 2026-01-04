Il Mattino – Napoli: Noa Lang non vuole lasciare Napoli

Il Galatasaray prova ad accelerare per Noa Lang, ma la strada che porta all’addio dell’esterno olandese resta in salita. Il Napoli, infatti, non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore e prenderà in considerazione una cessione soltanto davanti a una proposta economica ritenuta congrua.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, a curare i contatti tra i due club è George Gardi, intermediario già coinvolto in passato in operazioni di rilievo come quelle che portarono Eljif Elmas e Victor Osimhen in azzurro. Tuttavia, al momento non si registrano passi decisivi.

Anche la posizione del calciatore pesa sull’esito della trattativa. Lang non appare convinto di lasciare Napoli dopo appena sei mesi e, pur ascoltando le indicazioni del suo entourage, non vuole avere la sensazione di essere messo ai margini del progetto tecnico. Dal canto suo, il club partenopeo non intende forzare nessuna uscita e ribadisce che nessun giocatore verrà accompagnato alla porta.