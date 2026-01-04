Il Mattino: “Napoli, lavori forzati: otto sfide in 24 giorni”

“Napoli, lavori forzati: otto sfide in 24 giorni”. È il titolo scelto da Il Mattino nell’edizione odierna per raccontare il periodo intenso che attende gli azzurri. Da oggi, con la sfida contro la Lazio, si apre un vero e proprio tour de force che metterà alla prova la squadra di Antonio Conte tra campionato e Champions League.

Un calendario serrato, con impegni ravvicinati e pochissimo tempo per recuperare energie fisiche e mentali. La gara di questa sera rappresenta il primo snodo di un ciclo definito “terribile”, in cui il Napoli sarà chiamato a gestire rotazioni, infortuni e pressione dei risultati senza perdere continuità.

Conte sa che da queste settimane passa una fetta importante della stagione. L’obiettivo è restare competitivi su più fronti, mantenendo alta l’intensità e la concentrazione, consapevoli che ogni partita potrà pesare sul cammino futuro degli azzurri.