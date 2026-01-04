Fabiani: “Noslin avrebbe giocato titolare anche con la presenza di Castellanos”

Il ds della Lazio, Angelo Fabiani ai microfoni di DAZN ha parlato della cessione di Castellanos e la titolarità di Noslin: “Sarri fa le scelte dal punto di vista tecnico, in Noslin ha sempre riposto la massima fiducia e non lo dico all’indomani della cessione del Taty. Oggi sarebbe partito comunque dall’inizio, è un giocatore affidabile che ha aspettato pazientemente il suo momento e i risultati gli stanno dando ragione.

Allo stato attuale Guendouzi non è in uscita, poi abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio. Abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento, pertanto staremo a vedere. Offerte ufficiali del Fenerbahce non ne abbiamo ricevute, allo stato attuale è un giocatore della Lazio, questo non significa che se arriveranno richieste la Lazio non le valuterà ascoltando anche il giocatore come abbiamo fatto con Castellanos. Il nostro progetto non è iniziato oggi, ma dopo alcune partenze importanti come quelle di Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson. Lì è stato un percorso duro, se arrivano richieste vuol dire che stiamo raccogliendo i frutti, normale che il Taty verrà sostituito così come se verrà ceduto qualche altro giocatore per continuare nel nostro percorso di crescita”.

