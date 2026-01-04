Corriere dello Sport: “Napoli, il derby di Sarri”

È una domenica ricca di spunti quella raccontata dal Corriere dello Sport, che in prima pagina gioca con le parole per descrivere il passo falso della Juventus. Il titolo scelto è “Il corto muro”, ironico richiamo al celebre “corto muso” allegriano, per sintetizzare il pareggio dei bianconeri contro il Lecce. La Juve non va oltre l’1-1, sbattendo più volte contro Falcone: segna Banda per i salentini, McKennie ristabilisce l’equilibrio, ma pesa l’errore dal dischetto di David. Nel finale anche un palo di Yildiz, mentre Spalletti prova a spegnere le polemiche: “Non colpevolizzo nessuno, ma la prossima volta sul rigore deciderò io chi deve calciare”.
Spazio anche alla corsa Scudetto e al Napoli, impegnato oggi nel big match dell’Olimpico: “Napoli, il derby di Sarri” è il titolo dedicato alla sfida contro la Lazio, con i biancocelesti decisi a fermare i campioni d’Italia.
Non mancano le polemiche nemmeno in Atalanta-Roma, vinta 1-0 dalla squadra di Palladino. Il quotidiano sottolinea l’episodio chiave: il gol decisivo di Scalvini viene giudicato irregolare per un contatto con la mano sul volto di Svilar prima di colpire il pallone.