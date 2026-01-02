La Repubblica – Noslin giocherà in attacco per la Lazio contro il Napoli

Il Napoli si prepara a giocare la sua prima partita del 2026: domenica alle 12:30 la squadra di Conte farà visita alla Lazio allo Stadio Olimpico, una partita da tenere d’occhio per la lotta Scudetto. Il club biancoceleste ha da poco ceduto l’attaccante argentino Valentin Castellanos al West Ham: l’edizione romana del quotidiano La Repubblica rivela in anticipo chi guiderà l’attacco dei biancocelesti per la partita di domenica contro il Napoli.
Come nella partita di sabato scorso contro l’Udinese, Sarri si affiderà a Tijiani Noslin come punta: da ricordare che l’attaccante olandese ex Verona segnò una tripletta contro la squadra di Conte la stagione passata, in un ottavo di finale di Coppa Italia.