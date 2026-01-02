CdM – Meret potrebbe tornare per Napoli-Parma, recuperano Beukema ed Olivera

Oggi il Napoli ha svolto il suo primo allenamento a Castel Volturno del 2026. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Beukema ed Olivera hanno entrambi recuperato dai loro rispettivi infortuni e sperano di essere convocati per la trasferta di domenica contro la Lazio. Novità importanti anche riguardo Meret, out da ottobre per essersi fratturato il secondo metatarso del piede destro: l’estremo difensore dei Partenopei è tornato a lavorare con i suoi compagni di squadra, e deve solo ritrovare la condizione prima di rientrare tra i convocati. Potrebbe rientrare al massimo per Napoli-Parma del 14 gennaio.