Tuttsport – “Napoli, si insiste per Mainoo ma lo United fa blocco. Sulle cessioni…”

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato diverse novità di mercato interessanti in merito al Napoli, che continua a fare pressing per Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United sarebbe una soluzione molto gradita, soprattutto per il fatto che essendo classe 2005, non occuperebbe posto in lista. Il club inglese, però, non vuole privarsi del giocatore in prestito secco, e chiede una formula diversa agli azzurri. lato cessioni, invece, Mazzocchi è seguito dal Parma e Sassuolo. Anche Ambrosino e Vergara sono seguiti da diversi club di Serie A e B.