Romano – “Mainoo, il Napoli aspetta la decisione dello United”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, ha riportato le ultime novità in merito alla trattativa tra Napoli e Manchester United per Kobbie Mainoo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Sappiamo le limitazioni che riguarderanno il Napoli nel mercato di gennaio, ma certamente continua ad essere operativo e attento sul mercato. Per Mainoo vale quello detto per Zirkzee, cioè aspettiamo e vediamo i tempi dello United. Stasera non è ancora a disposizione per infortunio. Non è un infortunio lungo, non starà fuori per settimane, credo che già per la prossima partita potrà essere a disposizione. Ma il Napoli, in questo momento, aspetta ancora di capire cosa vorrà fare lo United.”