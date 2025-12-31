Repubblica – “Lukaku, con la terapia conservativa serve pazienza, non è ancora pronto”

L’edizione odierna de la Repubblica riporta delle interessanti novità in merito alle condizioni fisiche di Romelu Lukaku, fermo ai box da diverso tempo. Ecco un estratto dell’articolo:

Big Rom è sparito di nuovo dalla scena, venendo escluso dalla lista dei convocati per la trasferta di domenica scorsa a Cremona. Il bomber non è ancora pronto ed è molto probabile che salti pure la prossima gara. A Castel Volturno si naviga a vista e nemmeno Conte si è sbilanciato sulla sorte del suo pupillo, KO dalla vigilia di Ferragosto per un infortunio muscolare assai grave. Il giocatore aveva preferito evitare in estate l’intervento chirurgico ed ha optato per una terapia conservativa, che impone pazienza”.