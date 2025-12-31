Manna al Cds – “Vogliamo migliorare nonostante il blocco. Kvara non è stato sostituito, su Lucca, Lukaku e De Bruyne…”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato un’intervista in esclusiva al Corriere dello Sport, dove tra i vari argomenti, si è soffermato sulla questione dei rinnovi, delle possibili mosse di mercato nella sessione invernale e non solo. Eccone un estratto:

Il principio di gennaio sarà: saldo zero.

“Per inserire un calciatore bisogna fare spazio nella rosa a livello economico. Per noi è un paradosso, per il patrimonio netto e la solidità che abbiamo. Il presidente e l’a.d. Chiavelli ci stanno lavorando, siamo fiduciosi: sono loro ad aver portato il club a certi livelli”.

Cosa bisogna aspettarsi, concretamente, sul mercato?

“Vorremmo premiare il lavoro di Conte e dei giocatori migliorando il livello della squadra senza rompere gli equilibri: non so se ci riusciremo, ma ci proveremo. Gennaio è sempre rischioso, l’anno scorso abbiamo venduto il calciatore più importante e forse non l’abbiamo ancora sostituito all’altezza”.

In che reparto prevedete interventi?

“I rientri di Anguissa e Gilmour sono più vicini, mentre Lukaku e De Bruyne sono un punto di domanda: quindi, vorremmo alzare la qualità soprattutto nel reparto offensivo. Stiamo facendo valutazioni”.

Eccolo, Frank: sia lui sia Rrahmani stanno discutendo il rinnovo da tempo.

“Ognuno ha delle esigenze, ma vogliamo sicuramente continuare con loro: possono rappresentare la centralità del Napoli intorno a cui costruire e ringiovanire”.

Anche Spinazzola e Juan Jesus sono in scadenza.

“Affronteremo questi discorsi da marzo”.

Lucca può lasciare il Napoli a gennaio?

“Bisogna provare a migliorare la squadra e non peggiorarla, ma gli scenari sono tutti aperti. Vediamo, anche perché dovendo operare a saldo zero dobbiamo essere attenti a ogni eventuale opportunità”.

Lo scambio di prestiti con la Roma tra Lucca e Dovbyk è possibile?

“Al momento non è una strada percorribile.”