Manna al Cds – “Hojlund? Abbiamo fatto di tutto per prenderlo. Riscatto? Una formalità”

Giovanni Manna, direttore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al Corriere dello Sport dove, tra i vari argomenti affrontati, si è anche soffermato sull’acquisto di Rasmus Hojlund, svelando anche dei retroscena molto interessanti. Eccone un estratto:
In campo e fuori, acquistando Hojlund in un lampo. Un gran colpo.
“Abbiamo fatto di tutto per prenderlo. C’erano anche altre squadre con blasone storico più alto, ma la sua volontà è stata determinante: questa cosa ci rende orgogliosi”.
L’avete già riscattato? C’è un obbligo in caso di Champions con un diritto. Il giocatore si considera del Napoli e il Napoli lo considera estremamente importante.
“Una formalità , insomma… A oggi, sì. Penso che sia così”.