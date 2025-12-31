La Repubblica – “Napoli, ecco quanto tornerà De Bruyne in Italia”

L’edizione odierna de la Repubblica riporta delle novità importanti in merito alle condizioni Kevin De Bruyne, fermo ai box da diversi mesi a causa di un bruttissimo infortunio muscolare. Ecco un stratto dell’articolo:

“E’ finito sotto i ferri Kevin De Bruyne dopo il KO con l’Inter e l’operazione ad Anversa. A Castel Volturno lo aspettano per metà gennaio, per valutarne da vicino la condizione fisica. KDB potrà dare però inizialmente una mano ai suoi compagni solo nello spogliatoio, con la sua esperienza e il suo carisma. Sarebbe già tanto rivederlo in campo a fine febbraio”.