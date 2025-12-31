Gds – “Recupero Lukaku, si allungano i tempi. Ecco quanto manca ancora per il suo rientro”

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport riporta delle novità importanti in merito alle condizioni di Romelu Lukaku, fermo ai box da agosto a causa di un serio infortunio muscolare. Ecco un estratto dell’articolo:

“Riyadh – e la convocazione – è stata una perfida illusione, un volo tra le nuvole per pensare che il tormento stesse per evaporare nella gioia più moderata: ma forzare, ora, ancora non si può, non è assolutamente consigliabile, e starsene in infermeria a scandire le ore è una faticaccia da assorbire. Con ottimismo, serviranno altre due o tre settimane in cui la malinconia si mischierà all’insofferenza: ma quei muscoli vanno trattati con prudenza. Però se ne sono andati quattro mesi e mezzo – alla fine si andrà ben oltre i cinque – che hanno portato via anche (quasi) un intero girone d’andata e praticamente la vetrina di Champions: per non sfidare né la sorte e né il destino è sconsigliato a Castel Volturno abbandonarsi a previsioni con cui poi eventualmente entrare in collisione”.