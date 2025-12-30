Sky-Se parte Lucca Conte vuole un’altra punta

L’inviato di Sky, Francesco Modugno ha raccontato dei movimenti in entrata ed uscita del Napoli nel corso del prossimo mercato invernale: “In questo momento il Napoli di fatto non può avere fretta, anche se ne avesse. Perché c’è il mercato a saldo zero e quindi bisogna star lì a fare di conto, magari anche un po’ a gestire il malumore. Il Napoli viene in una situazione abbastanza paradossale, 90 milioni di liquidità, società solida, eppure si trova con un’autonomia limitata. Ma tant’è, ci sono questi paletti che il Napoli fortemente discute, ma che deve rispettare. E allora bisogna fare prima cassa e poi comprare. Quindi bisogna anche un po’ monitorare per esempio le condizioni di Romelu Lukaku, sulle cui condizioni bisogna un po’ pazientare.

Perché non sono propriamente imminenti i tempi di recupero e questo condiziona un po’ le strategie di mercato del Napoli. Perché c’è Hojlund, c’è Lucca, che fin qui non ha convinto ma c’erano aspettative forti. E’ stato pagato più di 30 milioni, ma fin qui le sue prestazioni sono sempre state un po’ sotto tono. Allora dovesse uscire Lucca anche per fare cassa e poi per fare altri acquisti, magari un esterno, anche un centrocampista. Conte vorrebbe un altro centravanti, perché c’è Hojlund, che è esploso meravigliosamente in questo momento, c’è Lucca che non sai che tipo di rendimento ti può garantire. Quindi dovesse uscire Lucca a quel punto servirebbe un altro centravanti, un altro numero 9, proprio perché c’è la necessità di rimanere competitivi su più fronti“.