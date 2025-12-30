Sky-I tempi per il ritorno di De Bruyne: le novità

L’infermeria del Napoli continua ad essere consistente, complici le assenze di Olivera, Beukema e Lukaku a Cremona.

L’inviato di Sky, Francesco Modugno ha fatto il punto in merito alla squadra allenata da mister Conte: “ulle cui condizioni di Romelu Lukaku bisogna un po’ pazientare, perché non sono stimati i tempi di recupero. Non sono propriamente imminenti e questo condiziona un po’ le strategie di mercato del Napoli.

Per Anguissa tempi più stretti rispetto a quelli previsti, ecco perché magari lì in mezzo l’emergenza non è più considerata così pressante. Poi toccherà Billy Gilmour e intanto tra qualche settimana dovrebbe rivedersi almeno a Castel Volturno Kevin De Bruyne. Sarà bello anche così ritrovarlo, aspettando che poi completi il suo percorso“.