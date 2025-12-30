Simeone: “Vincere lo scudetto con il Napoli e indossare quella maglia per più di 100 volte è stato magico”

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, tramite il suo profilo Instagram ufficiale, ha creato un video di fine anno, l’ex Napoli, ha ricordato anche i momenti vissuti in maglia azzurra. Ecco le sue parole:
“Quante emozioni ho vissuto quest’anno! Vincere lo scudetto con il Napoli, avere l’onore di indossare quella maglia per più di 100 partite: qualcosa di davvero magico. Dopo i festeggiamenti, insieme alla mia famiglia, abbiamo deciso di cambiare per cercare nuove avventure.
Qui a Torino stiamo lavorando ogni giorno per riportare questo club dove merita.
Giorno dopo giorno. Partita dopo partita. Lotteremo insieme”.