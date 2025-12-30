Rai-Lang può partire, scelto già il sostituto: il punto

Il futuro di Noa Lang è incerto nonostante un maggior utilizzo nell’ultimo periodo.

Il calciatore olandese, ex PSV, continua a chiedere maggior spazio visto il Mondiale che si terrà in estate; il giornalista della RAI Paolo Paganini ha parlato del futuro di Lang: “La priorità del Napoli è il centrocampo, ma va valutata la situazione di Lang, che vuole più spazio e potrebbe andare via. Così come la situazione di Lukaku e Lucca. Quella di Lucca è particolare, un investimento importante che va riscattato. Chiesa? Tutto fa pensare che se andrà via vada alla Juve, ma Conte e Manna lo stimano”.