Dall’Inghilterra-Lo United rivuole McTominay: il punto

Scott McTominay è uno dei migliori centrocampisti della Serie A e continentali e ha attirato l’attenzione per le proprie prestazioni positive culminate con lo scudetto vinto a maggio con la maglia del Napoli.

Dall’Inghilterra riportano voci in merito ad una volontà del Manchester United di riportare Scott nel Regno Unito: “Fonti vicine al mondo degli agenti hanno riferito a Caught Offside che il Manchester United sogna di riportare a casa il centrocampista scozzese. A Napoli, McTominay non solo si è affermato come uno dei pilastri della squadra, ma è stato anche incoronato Miglior Giocatore della Serie A, un traguardo straordinario che ha inevitabilmente riacceso l’interesse dei club di Premier League.

La posizione del Napoli è chiara: vuole trattenere la sua stella. Tuttavia, il club deve anche tenere in considerazione l’equilibrio finanziario e la pianificazione a lungo termine. Il Napoli prenderebbe in considerazione l’apertura di una trattativa solo con un’offerta pari ai 60 milioni di sterline (70 milioni di euro), una cifra che riflette sia la forma attuale di McTominay sia la sua importanza nel sistema di Conte”.