Tuttosport – ” Marianucci conteso dalla Cremonese e Torino, i dettagli”

Luca Marianucci, difensore del Napoli, avrebbe catturato l’interesse della Cremonese e del Torino. A parlarne è l’edizione odierna di Tuttosport, ecco un estratto dell’articolo:

“Il braccio di ferro è in corso, il club granata mette sul piatto il proprio blasone e la possibilità di fare il titolare alla corte di Baroni. Marianucci ha accolto con piacere il corteggiamento del Torino, però il ds Petrachi è per il momento lontano dal suo omologo azzurro per la formula dell’operazione. La società di Cairo vuole un diritto di riscatto, opzione che non piace: il Napoli non intende andare al di là di un prestito semestrale. Soluzione che la Cremonese appare disposta ad accettare. Tanto che De Laurentiis e Manna hanno già dato una prima apertura verso il club del cavalier Arvedi, ma il Torino non molla.”