Sky, Costacurta – “Parole di Marotta sorprendenti, il Napoli non è nettamente favorito per lo scudetto!”

Alessandro Costacurta, ex calciatore, è intervenuto durante il programma Sky ‘Sky Calcio Club’, dove si è soffermato sulla diatriba fra Antonio Conte e Beppe Marotta. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Dichiarazioni di Conte sopra le righe? Sono molto più sorpreso dalle parole di Marotta. Mi sembrano due boutade tutte e due. Cioè uno si scrolla di dosso una pressione e uno prova a mettergliela. A parte le seconde squadre, per il resto, mi sembra una cosa alla Conte. E dall’altra parte io non sono d’accordo con quello che ha detto Marotta. Non vedo il Napoli nettamente favorito rispetto all’Inter“.