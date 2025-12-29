Repubblica – ” Conte, il Napoli ti somiglia. E basta con questa storiella del divario con le altre!”

L’edizione odierna de la Repubblica ha compiuto un’analisi in merito al rendimento sin qui del Napoli di Antonio Conte, lasciandosi andare anche ad una piccola punzecchiatura, in merito alle sue dichiarazioni riguardo il gap con le 3 grandi del nostro calcio (Juventus, Milan ed Inter). Ecco un estratto:

“Tosto nell’esempio del suo irriducibile allenatore e flessibile nella perizia di chi ora sa guidarlo in una frenetica varietà di equilibri e moduli. Nessun club mostra un orizzonte più lungo con la duttilità conquistata ed un bomber finalmente risolto, più dinamico e feroce di quello che si ricorda a Bergamo e a Manchester. È il miglior Napoli di un anno e mezzo di gestione Conte, nasce dalla emergenza per i troppi infortuni, quindi dalla necessità, anche dal caso, dalla disperata voglia di eliminare incrostazioni e cercare novità. Se la smette di lamentarsi e rimpiangere il divario che non esiste con le altre società, per una magica coincidenza tra fortuna e genio Antonio Conte ha trovato il Napoli che forse senza sapere cercava. È così suo questo Napoli che gli somiglia. Tosto e flessibile”.