Napoli, senti Chivu – “Quello che dice Conte non mi interessa! Io non voglio fare casino…”

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dopo la vittoria della sua squadra contro l’Atalanta per 1-0. Tra i vari argomenti affrontati, si è anche soffermato sulle parole di Antonio Conte, che evidenziato il fatto che Milan, Inter e Juventus siano di un gradino più alto rispetto alle altre società:

“Quello che dice Conte non m’interessa, io non voglio fare casino ma trasmettere valori. E’ uno sport, uno spettacolo che la gente deve godersi. Noi cerchiamo di essere all’altezza delle aspettative.”