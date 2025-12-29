Napoli, senti Chivu – “Quello che dice Conte non mi interessa! Io non voglio fare casino…”

Scritto da:
Francesco Napolitano
-
Genoa-Inter 1-2: Lautaro e Bisseck regalano il primato a Chivu, azzurri scavalcati

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dopo la vittoria della sua squadra contro l’Atalanta per 1-0. Tra i vari argomenti affrontati, si è anche soffermato sulle parole di Antonio Conte, che evidenziato il fatto che Milan, Inter e Juventus siano di un gradino più alto rispetto alle altre società:

“Quello che dice Conte non m’interessa, io non voglio fare casino ma trasmettere valori. E’ uno sport, uno spettacolo che la gente deve godersi. Noi cerchiamo di essere all’altezza delle aspettative.” 

Articolo precedenteDa Milano – “Cremonese e Napoli discutono per il prestito di un calciatore, trattativa in stato avanzato”
Articolo successivoTuttosport – “Napoli, dialoghi avviati per il rinnovo di Spinazzola, i dettagli”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE