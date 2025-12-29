Marcolin a KKN – “Hojlund ha impressionato tutti, è l’immagine di questo Napoli”

Dario Marcolin, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove si è soffermato sulla crescita di Rasmus Hojlund. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Hojlund ha impressionato tutti, lo marcava Baschirotto che è uno dei difensori più fisici del nostro campionato ed è andato in difficoltà. Attacca la profondità, va a pressare il portiere avversario, corre per tutta la partita, è l’immagine di questo Napoli. Con il ritorno di Lukaku gli azzurri diventerebbero addirittura più europei, il belga può giocare al fianco di Hojlund, può essere un punto di forza”.