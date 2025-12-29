Il Mattino – Napoli, i possibili addii a sorpresa a gennaio: la situazione

Il Mattino si sofferma sulle possibili strategie del Napoli in vista della finestra di calciomercato di gennaio, non escludendo alcuni possibili addii a sorpresa: “La limitazione prevista dal regolamento sancisce che a ogni acquisto dovrà corrispondere una cessione che la compensa perché per l’indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi è inferiore a 0,8. La risposta piccata di Manna, a nome del club, spiega anche perché il Napoli non intende “sanare” questa situazione con un aumento di capitale o immettendo nuove risorse. D’altronde, davvero è un controsenso che a 10 giorni dal via della sessione invernale arrivi da parte di questa commissione che ha preso il posto della Covisoc, una simile decisione. Manna parla anche delle possibili cessioni. E lascia aperta la porta all’addio di Lucca (lo vuole la Lazio). Ma anche di Lang”.