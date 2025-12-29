Hojlund, l’entourage a RTN – “Napoli non è mai stato un ripiego per Rasmus, è arrivato con fame vera!”

Luca Nigriello, scout e membro della Sport Entertainment Group, agenzia che copre gli interessi anche di Rasmus Holund, è intervenuto nel corso de “Il Bar di TuttoNapoli” su Radio Tutto Napoli, dove ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all’attaccante danese. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Quando stavamo chiudendo l’operazione con il Napoli c’era grande entusiasmo. Rasmus arrivava da un periodo complicato al Manchester United, ma non ha mai vissuto Napoli come un ripiego. È arrivato con fame vera, con la voglia di rimettersi in gioco. Caratterialmente è forte, tosto, sa cosa vuole. Sta imparando cose nuove. Lui è sempre stato un attaccante di profondità, lo si è visto anche all’Atalanta. Ora sta aggiungendo movimenti più da area, più da riferimento centrale, quasi alla Lukaku. I gol recenti sono diversi dal suo repertorio classico: se aggiunge anche questo opportunismo, diventa davvero completo. Quanto incide il lavoro di Conte? Tantissimo. Conte gli dà fiducia e lo sta facendo crescere. Rasmus gioca, sbaglia, impara. È diventato più affamato, più continuo. È un camaleonte che si adatta a ciò che la squadra chiede.”